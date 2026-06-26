Bénin-Examen du CEP 2026: les résultats proclamés ce vendredi

​Le jour de vérité est arrivé pour les 286 995 candidats au Certificat d’études primaires (CEP), session de juin 2026.

Publié le 26 juin 2026 à 10:28 · Mis à jour le 26 juin 2026

Conformément aux prévisions de la direction des examens et concours, la délibération nationale et la proclamation officielle des résultats débutent ce vendredi 26 juin 2026.

Si l’affichage traditionnel reste maintenu dans les 847 centres de composition à travers le pays, la grande majorité des parents et des enseignants se tourneront vers la plateforme numérique gouvernementale pour obtenir les verdicts individuels en quelques clics.

En effet, après la proclamation des résultats, les parents ou les candidats eux-mêmes pourront consulter les résultats sur la plateforme officielle de résultats des examens et concours.