Bénin – Evasion de Georges Bada: « C’est un peu trop gros à accepter », Expérience Tèbè

Invité sur l’émission 5/7 matins de la télévision nationale, le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL) s’est prononcé sur l’évasion de Georges Bada. A propos de ce sujet qui défraie actuellement la chronique, Expérience Tèbè a exigé des explications de la part des autorités de l’Agence pénitentiaire.

Pour le président du MPL, cette évasion de l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi est incompréhensible. « Qu’un détenu de cette taille qui aurait des soucis de santé se retrouve au Cnhu pendant plus d’un mois et qu’on nous dise qu’il a disparu ! C’est un peu trop gros pour nous à accepter, comme cela est dit », a déclaré Expérience Tèbè.

Il estime que les autorités du CNHU où l’évasion s’est produite et les responsables de l’Agence pénitentiaire doivent s’expliquer. « Ce n’est pas concevable qu’on dise qu’un détenu de cette taille puisse s’évader. On nous doit beaucoup plus d’explications », a insisté le président du MPL.

Pour rappel, Georges Bada en prison depuis décembre 2020 pour abus de fonction dans l’affaire domaniale dite de « 39 ha », s’est évadé alors qu’il avait été admis au CNHU pour des soins. Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, il est activement recherché par la police.

Plusieurs arrestations opérées et des médecins écoutés

Dans le cadre des enquêtes ouvertes suite à l’évasion de l’ex-patron de la mairie de Calavi, la police a interpellé sept (07) personnes dont 2 policiers et 5 proches du fugitif. Des médecins en service au Centre National Hospitalier Universitaire, ont été auditionnés et mis sous convocation.