Bénin: Eric Houndété lance un appel au parlement pour la libération de Reckya Madougou

Le parti Les Démocrates (LD) reste préoccuper par la situation de sa militante, candidate désignée à la présidentielle passée, Reckya Madougou. Pour marquer les 2 ans d’incarcération de cette dernière, le président du parti, Eric Houndété a lancé un appel à ses collègues députés.

En participant aux élections législatives de janvier 2023, le parti Les Démocrates espérait avoir un nombre suffisant de députés pour prendre des initiatives en faveur de la libération de Reckya Madougou et de tous les « détenus politiques ». A l’arrivée, il s’est retrouvé avec 28 élus ; ce qui ne permet pas « d’imposer sa libération ainsi que celle de tous les détenus politiques ».

Eric Houndété ne perd pas pour autant espoir et tente d’associer tous les députés du parlement à la cause. « J’invite tout les députés, tous bords confondus à s’imaginer les peines de ces enfants éloignés de l’affection des parents pour qu’ensemble nous travaillions à la libération de tous les détenus et au retour au bercail des exilés. La patrie a besoin de tous ses fils », a-t-il dit.

Pour rappel, Reckya Madougou a été arrêtée en mars 2021 sur le pont de Porto-Novo, alors qu’elle venait de sortir d’un meeting politique. Candidate désignée du parti d’opposition Les Démocrates, à la présidentielle d’avril 2021, son dossier avait été rejeté pour défaut de parrainage. Après plusieurs mois passés sous mandat de dépôt, elle a été finalement condamnée à 20 ans de prison pour « financement d’actes terroristes ».