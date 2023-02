Bénin: les avocats de Reckya Madougou dénoncent « l’interdiction de visite » à leur cliente

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 10 février 2023, le collectif des avocats de l’opposante Reckya Madougou ont dénoncé « l’interdiction de visite » à l’ancienne ministre, détenue depuis mars 2021 à la prison civile d’Akpro-Missérété. Ils ont profité de l’occasion pour exiger la libération de leur cliente, conformément à la décision du groupe de travail de l’Onu sur les droits de l’Homme.

Reckya Madougou n’a pas pu discuter avec Noureni Atchadé et Alassane Tigri. Ils ont été empêchés de la voir, alors que quelques jours plus tôt, elle a pu échanger avec une délégation du parti Les Démocrates. Suite à cet incident, le collectif des avocats dénonce et condamne un « énième acharnement » contre leur cliente, « qui ne vise qu’à l’empêcher de continuer à exercer ses droits civils et politiques ».

Pour justifier sa décision, l’administration pénitentiaire a évoqué un vieux décret portant régime pénitentiaire. Mais cet argument ne tient pas la route selon les avocats de l’ancienne ministre de la justice. « En effet, non seulement ledit décret est tombé en désuétude, mais en plus il tire son fondement de textes législatifs abrogés ou devenus caducs, de sorte qu’il ne saurait donc produire quelque effet de droit », ont-ils indiqué.

Le fallacieux prétexte du permis de visite avancé aujourd’hui pour refuser désormais et de nouveau à la Présidente Reckya Madougou toute visite de ses proches (en dehors de sa mère de 73 ans) n’est qu’une confirmation surabondante que sa détention ne relève que de motivations strictement politiques. Pendant ce temps et dans toutes les prisons du Bénin, tous les autres détenus recevaient et continuent de recevoir des délégations de leurs collègues ou amis et sans production de permis spécial de visite. Extrait du communiqué du collectif des avocats

Le collectif a dressé une liste de sept exigences dont « la cessation immédiate de l’interdiction sans fondement de visite » et la « libération sans condition de Reckya Madougou ».

Pour rappel, le verdict de la Criet contre Reckya Madougou avait été communiqué au petit matin du samedi 11 décembre 2021. Poursuivi pour « financement d’actes terroristes », elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions francs CFA d’amende. Ses co-accusés Bio Dramane Tidjani, Sacca Zimé Georges et Mama Touré Ibrahim ont écopé de la même peine.