La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné hier jeudi 27 Avril 2023, 25 cybercriminels à des peines allant de 5 à 7 ans de prison.

Des jeunes fonctionnaires d’arnaque en ligne continuent de troquer leur liberté contre la persistance dans une activité que le gouvernement de la rupture a décidé de bannir. Le bras armé dans cette lutte contre la cybercriminalité a encore frappé dans le rang des personnes interpellées et poursuivies pour escroquerie en ligne.

A l’issue d’une audience ce jeudi 27 Avril 2023, 25 gaymen ont été condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ces jeunes spécialistes d’escroquerie en ligne ont écopé des peines allant de 5 à 7 ans de prison et au payement de 50 millions de francs d’amendes et de dommages-intérêts.

Placés en détention provisoire par le parquet spécial de la CRIET entre novembre 2022 et mars 2023, ces jeunes cyber-escrocs sont désormais fixés sur leur sort. Au total, ils sont 25 jeunes reconnus coupables des faits de cybercriminalité dans six différents dossiers.