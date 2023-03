Bénin: en plus de la traque, l’OCRC sort une nouvelle carte contre les cybercriminels

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) est résolument engagé à mettre fin à la cybercriminalité, notamment aux différentes formes d’arnaques biais les systèmes électroniques. En plus de la traque lancée contre les cybercriminels, cette unité spéciale de la police vient d’entamer une campagne de sensibilisation sur les modes opératoires de ces derniers.

L’OCRC sort une nouvelle carte contre les cybercriminels. Il vient de lancer une campagne de sensibilisation qui vise à mettre à nu les modes opératoires des cybercriminels qui excellent dans l’arnaque en ligne et via les réseaux de téléphonie mobile. Dans cette nouvelle stratégique de lutte, le Chef de l’OCRC et ses collaborateurs ont commencé par les distributeurs et marchands des réseaux de téléphonie mobiles, et les femmes des marchés de Cotonou

En effet, cette catégorie de personnes constitue une cible vulnérable pour les cybercriminels à cause des activités de transfert d’argent qu’ils mènent. Ils ont été informés de long en large sur les méthodes utilisées par les cybercriminels. L’objectif de cette opération qui va certainement se poursuivre, est de permettre à cette cible d’anticiper et d’empêcher les cybercriminels de commettre aisément leur forfait.

Plusieurs gérants de boutiques de transfert d’argent ont été déjà victimes d’arnaque pendant des transactions. Pour la plupart du temps, les cybercriminels initient des opérations frauduleuses de retraits ou de dépôts d’argent pour vider le solde des gérants. L’OCRC a profité de la séance de sensibilisation pour inviter les victimes à porter plainte.