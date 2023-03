Bénin: élue Miss influenceuse 2023, Perside Tansela répond aux accusations de favoritisme

La Miss Influenceuse 2023, Perside Tansela, a réagi pour la première fois depuis son couronnement aux accusations de favoritisme distillées par certaines candidates malheureuses de ce concours de beauté qui fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis le vendredi 24 février 2023.

Elue Miss influenceuse 2023, sur fond de bagarre et de contestation, Perside Tansela était l’invitée de l’émission K’fé Week-end de ce vendredi 3 mars 2023. Après avoir évoqué son inscription et les critères pris en compte par le comité d’organisation, la jeune femme est revenue sur les polémiques de favoritisme.

« Je fais partie des quelques unes qui n’ont pas été approchées, j’ai vu l’affiche, je m’y intéressée, et je suis allée m’inscrire. Je me suis vraiment investie dans ce concours parce que quand je suis arrivée, j’ai vue que les autres avaient déjà commencé, je me suis dit: il va falloir te donner deux fois plus », a confié Perside.

Une couronne déméritée ?

Perside estime que c’est son speech qui a forcé l’admiration des membres du jury. « Sur le critère d’abonnée, face à certaines, je ne fais pas le poids (17 000 abonnés Ndlr) donc, il fallait vraiment que je travaille plus que ces filles là. C’est mon speech, j’ai remarqué après que toute les filles se sont basées sur les votes et elles ont ignoré carrément le côté scénique de la chose. Je suis même en train de faire pression pour qu’on me ressorte les speechs de chacune d’entre nous pour qu’on puisse comparer », a-t-elle expliqué en précisant que les critères de sélections étaient entre autres les votes, la démarche, le speech et le public pour ne citer que ceux là.

En ce qui concerne la couronne qui fait objet de polémique, Perside se targue de l’avoir mérité. « Je la mérite amplement ». « Je pense que c’est de la méchanceté gratuite, j’étais vraiment étonnée, je n’ai vraiment pas de mot, je n’ai pas envie de dire des choses qui vont encore plus blesser les filles parce qu’au fond, je les aime toujours et je me dis c’est peut être le fait d’avoir perdu le concours », a-t-elle déploré.

Sur le plateau de K’fé week-end, Perside Tansela a également clarifié les circonstances de sa rencontre avec l’artiste et promoteur culturel béninois Richard Flash qui était son cavalier de circonstance lors de la grande finale vendredi dernier.

Des bruits de favoritisme …

Depuis la finale qui s’est achevée par une violente bagarre, les candidates sont en de très mauvais terme. Sur les réseaux sociaux, elle dénonce un favoritisme dont aurait fait montre le comité d’organisation en faveur de la gagnante. Mais Perside s’inscrit en faux.

« Je me suis sentie trahir, c’est déplorable. Même ceux qui sont en train de parler de favoritisme là, moi je m’étais déjà plaint auprès du comité de ce favoritisme. On ne m’a même pas contacté, toi, on t’a contacté, on t’a dit viens faire, j’étais vraiment déçue », a-t-elle déploré.

La miss Influenceuse 2023 et ses dauphines recevront les lots gagnés le samedi 4 mars 2023 lors d’une cérémonie qui sera organisée par le comité d’organisation.