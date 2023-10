Bénin – Drame de Sèmè-Kraké: attristé, le pape François compatit

L’incendie meurtrier survenu à Sèmè-Kraké a touché la sensibilité du pape François. Pour exprimer son soutien aux victimes et à leurs familles, le souverain pontife a adressé ses mots de compassion.

Dans un message télégramme adressé à Mgr Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a communiqué les condoléances du pape François. « Le pape François a été attristé d’apprendre le tragique incendie survenu à Sèmè Kraké et les pertes de vies humaines qu’il a causées », a-t-il indiqué.

Selon les écrits du cardinal Parolin, le pape François « s’associe au deuil des familles, leur manifestant sa proximité et sa peine ». Il prie également pour « le repos des personnes décédées » et s’unit à la prière « pour la guérison des blessés ». Le pape « exprime son soutien à ceux qui accompagnent les victimes de cette tragédie, demandant à la Vierge Marie d’apporter à tous ceux qui sont touchés par ce drame force et consolation ».

A la date d’aujourd’hui, le bilan officiel de cette tragédie fait état de 36 morts et 23 blessés. Les blessés sont gardés au CNHU pour recevoir des soins adéquats, à la charge de l’État.