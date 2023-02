Bénin – Drame de Dassa: les démarches et propositions de riposte de Nicéphore Soglo

L’ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo a réagi à l’incendie d’un bus de la compagnie Baobab Express survenu à Dassa-Zoumé le dimanche 29 janvier 2023 en pleine circulation.

Tout le peuple béninois est en émoi depuis le drame de Dassa qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes. Choqué par cet effroyable accident dont des victimes gravement blessées sont en soin intensifs au CNHU de Cotonou, l’ancien président Nicéphore Soglo n’est pas resté indifférent.

Les démarches de Nicéphore Soglo

Il s’agit pour lui d’un carnage, d’une horreur qui a plongé le Bénin dans la douleur et le deuil. Au lendemain de ce drame, Nicéphore Soglo a entrepris des démarches pour visiter les victimes afin de leur apporter son soutien moral.

« Personnellement, j’ai passé comme beaucoup, une nuit blanche. Dès le lendemain du drame, j’ai envoyé mes collaborateurs au CNHU afin de préparer mon déplacement. Ils ont rencontré le directeur du CNHU qui leur a suggéré d’attendre que la tension encore palpable se calme avant d’envisager que je vienne en personne au chevet des victimes ou de leurs proches et que je visite aussi la morgue », a-t-il indiqué.

Des propositions de riposte

Dans son message, le premier président de l’ère démocratique du Bénin a souhaité ses condoléances aux familles éplorées. Il soutient que c’est le moment plus que jamais de mettre en place une solidarité nationale afin de soulager les âmes en peine.

A l’en croire, tous les pays ont connu des moments de grande tragédie comme celle qui s’est abattue sur le Bénin. C’est pourquoi, il soutient que le plus important est de savoir comment organiser la riposte sur le champ à travers l’assistance et le suivi de toutes les personnes directement affligées.

« Cela passe par des mécanismes d’urgence et de crise. Tous les citoyens ont besoin de plus d’informations afin de se sentir concerné et envisager la part de chacun dans les solutions immédiates à apporter. Les victimes et leurs proches ont besoin d’être assistés à chaque instant. Pendant que nos prières accompagnent ceux qui ont péri dans ces conditions insoutenables », a-t-il proposé.

A noter qu’en conseil des ministres ce mercredi 1er février 2023, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour éviter de tel drame au Bénin. Mieux, des poursuites appropriées sont également prévues après les enquêtes lancées par le gouvernement.