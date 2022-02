Bénin – Dossier DEI: plongé par sa secrétaire Florent Agbo se défend à la barre

Depuis ce matin, les mis en cause dans le dossier « délivrance frauduleuse de passeports béninois » passent à tour de rôle à la barre. Pour la première fois depuis l’ouverture du procès, l’ancien Directeur de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) est appelé à la barre ce lundi. Plongé de part et d’autres, il tente de se défendre.

Le commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo se défend à la barre, devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Après les déclarations accablantes des Camerounais, l’ancien Directeur de l’Émigration et de l’Immigration a été un peu plus plongé par les révélations de sa secrétaire.

Appelé à la barre suite aux différentes déclarations de ses co-accusés, Florent Edgard Agbo ne reconnaît pas les faits portés à sa charge. Poursuivi pour abus de fonction, il dit « être victime de sa lutte contre la fraude » et de sa « générosité ». « Le commissaire divisionnaire Florent Agbo fait savoir qu’il est victime de sa lutte contre la fraude », rapporte Frissons radio.

Selon la secrétaire, dame Adjagba, les dossiers des six (06) Camerounais accusés de faux et usage de faux, lui ont été confiés par son patron Florent Edgard Agbo. Elle fait savoir qu’elle n’a joué aucun autre rôle dans ce dossier que d’avoir exécuté les instructions de son patron. En réplique, ce dernier explique qu’il a remis lesdits dossiers à sa collaboratrice comme bien d’autres.

Un directeur intérimaire à la DEI

Après sa mise en détention provisoire, dans ce dossier de délivrance frauduleuse de passeport béninois à des expatriés, Florent Edgard Agbo a été remplacé par un directeur intérimaire.

C’est le Commissaire divisionnaire Léonard Wanou qui a été choisi pour assurer l’intérim. Il dirige ainsi désormais la structure en attendant la nomination d’un autre directeur. C’est à travers une décision en date du 14 janvier 2022, que le Directeur général de la police républicaine a procédé à sa nomination en tant que Directeur général par intérim de la DEI.