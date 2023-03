Bénin – Dossier abus de fonction impliquant des agents de police: le procès renvoyé au 6 Avril

Poursuivis pour abus de pouvoir et complicité d’escroquerie, 3 fonctionnaires de police et un militaire étaient ce lundi 27 Mars 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après l’audition d’un des accusés, le procès fut renvoyé au 6 Avril prochain.

Placés sous mandat de dépôt depuis le 10 Mars 2023 pour abus de fonction et extorsion de fonds, trois fonctionnaires de police et un militaire étaient hier lundi devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Au cours de l’audience de ce lundi, seul le militaire, agent à la direction des services de liaison et de documentation a été auditionné. Dans sa déposition, l’homme en arme n’a pas nié les faits d’extorsion de fonds. Mais il a nuancé en précisant qu’il n’a demandé que 200.000 francs cfa au cybercriminel. Ces fonds indique-t-il, il l’a sollicité pour l’aider à récupérer son portable et négocier les possibilités de sa mise en liberté.

L’agent en service à la direction des services de liaison et de documentation a également déclaré dans sa déposition que c’est lors de ses discussions avec le cybercriminel qu’il a appris qu’un agent de la police lui aurait déjà soutiré 700.000 francs cfa. A l’issue de sa déposition, le procès fut renvoyé au 6 Avril prochain.

Rappelons que les 3 agents de la police républicaine et le militaire sont poursuivis pour avoir soutiré une somme de 20 Millions de francs cfa à un cybercriminel qu’ils ont interpellé. Lors de la première audience, ils ont nié les faits, rejeté les chefs d’accusation et ont plaidé pour faute professionnelle.