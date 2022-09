Bénin: deux personnes tuées dans un accident de la circulation à Porto Novo

La collision entre un minibus de transport scolaire et un motocycliste a causé deux décès. Le drame est survenu le samedi 24 Septembre dernier à Porto Novo, capitale politique du Bénin.

Un accident de la route a été ce weekend à l’origine de deux décès dans la ville capitale. L’accident est survenu entre un minibus de transport scolaire et un motocycliste. Selon les témoins, le motocycliste qui transportait deux passagers a été percuté par le minibus.

Cet accident de la route a causé quatre blessés graves. Transportés à l’hôpital pour les soins, le motocycliste et un de ses passagers ont succombé au choc. Un énième cas d’accident de circulation enregistré sur nos axes routiers et qui remet toujours d’actualité la question du respect du code de la route et de la courtoisie sur les voies.