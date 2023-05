Bénin: détails sur l’accident survenu à Djèrègbé

- Publicité-

Dans la soirée du mercredi 17 mai 2023, un grave accident de la circulation est survenu à Djèrègbé, à hauteur de Ganvidokpo, sur le tronçon Cotonou -Porto-Novo. Quelques heures après le drame, on sait désormais un peu plus sur les circonstances et le bilan provisoire.

Contrairement aux chiffres évoqués sur les réseaux sociaux, l’accident survenu hier soir à Djèrègbé a fait un mort sur le champ. Le médecin de garde au Centre hospitalier départemental de l’Ouémé-Plateau a confié à Bip Fm que 10 blessés ont été transférés dans leurs locaux pour être pris en charge. Sur les 10 victimes, 05 sont aux soins au service des urgences et les autres au service ORL.

Selon Bip fm, l’un des médecins du service des urgences a indiqué que « le pronostic vital des dix blessés n’est pas engagé ». Par ailleurs, il a confirmé le décès sur place d’une victime. Il s’agit de dame C. A., épouse d’un pasteur.

- Publicité-

Selon un responsable de la gare routière où le chauffeur a chargé, le bilan ventilé sur les réseaux sociaux et faisant état de plusieurs morts n’est pas vrai. « C’est une fausse rumeur. Nous sommes arrivés sur les lieux et nous avons aidé les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers à récupérer les victimes. Il y avait un mort », a-t-il confié.

Les circonstances du drame…

Selon les témoignages, le chauffeur du mini-bus se serait engagé dans un dépassement en plein embouteillage. Dans la foulée, puisqu’il n’y avait pas assez d’espace, le mini-bus s’est retrouvé au milieu de deux camions. Il a été percuté par l’un d’eux et s’en est suivi une chute catastrophique.

Le chauffeur a confié qu’il avait été surpris par les camions qui faisaient également un dépassement. Il faut signaler que le mini-bus est irrécupérable et son état témoigne de la violence du choc.