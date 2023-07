Bénin: Sessimè désormais mère ? Elle lance un message spécial à sa génitrice

- Publicité-

Sessimè n’a jusque-là pas annoncé officiellement la naissance de son bébé, mais elle multiplie des indices qui ne trompent pas. Après une première photo postée hier samedi, qui la montrait enceinte, elle a mis une deuxième couche ce dimanche avec un message à sa mère. Pendant ce temps, des messages de félicitations pleuvent à son endroit.

De sources concordantes et bien renseignées, Sessimè aurait accouché depuis quelques jours déjà. Dans tous les cas, l’artiste vit visiblement une expérience qui lui fait réaliser tout son amour pour sa génitrice. « Maman je t’aime et te respecte aujourd’hui plus qu’hier », a-t-elle écrit.

Au profit de tous les êtres féminins, Sessimè réclame « encore plus d’amour et de respect ». « Encore plus d’amour et de respect pour ce bout de femme que je suis. Dieu fait grâce en son temps pour son immense gloire », a-t-elle ajouté.

Il y a quelques jours Sessimè a fait savoir à ses fans qu’elle avait une bonne nouvelle pour eux. En attendant cette fameuse nouvelle, elle continue de jouer les prolongations. De quoi susciter encore plus la curiosité de ses fans et faire durer l’attente ; même si de manière subtile, elle a déjà presque tout dit.

