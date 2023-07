Bénin : des surprises annoncées aux festivités du 1er août

Le Bénin va commémorer le 1er Août 2023, le 63ème anniversaires de son accession à la souveraineté internationale. L’édition de cette année aux dires du gouvernement réserve beaucoup de surprises aux populations.

Les préparatifs vont bon train pour la commémoration du 63ème anniversaire d’accession du Bénin à la souveraineté internationale. Faisant le point des préparatifs, le Secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji annonce l’esthétique qui va caractériser les cérémonies officielles. Face aux professionnels des médias, le patron de la communication gouvernementale invite les populations à faire le déplacement de la place de l’amazone pour apprécier par elles-mêmes la qualité de l’organisation.

A croire Wilfried Houngbédji, le béninois a commencé d’ailleurs depuis 2016 à s’intéresser à ce qui se fait dans le pays. « Maintenant que les béninois savent voir que nous faisons les choses avec beaucoup d’ordre, de qualité et d’esthétique, ils sont de plus en plus intéressés par ce qui se passe », précise le porte parole.

Sans lever un coin de voile sur les activités prévues pour marquer la solennité des festivités, le Secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement garde le suspens pour permettre aux béninois de découvrir la surprise qui leur est réservée. « Je vous invite aux pieds de l’amazone », indiqué-t-il. « Venez découvrir ce qui a été concocté cette année, vous ne serez pas déçu, a rassuré le chef de la communication gouvernementale.

Faut-il le rappeler, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu est l’hôte de marque du président Patrice Talon dans le cadre de cette fête nationale.