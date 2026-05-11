Bénin: des repas chauds gratuits aux candidat au CEP 2026

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé, dans une circulaire datée du 8 mai 2026, de nouvelles mesures pour améliorer les conditions de composition des candidats au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026.

Signé par le ministre Salimane Karimou, le document adressé aux directeurs départementaux et aux responsables d’écoles publiques souligne la volonté du gouvernement de garantir un environnement favorable à la réussite des élèves.

Maintien des cantines scolaires pendant les examens

Le ministère rappelle que de nombreux candidats bénéficient habituellement des repas fournis par les cantines scolaires. Leur interruption pendant la période d’examen pourrait, selon la note, affecter les performances des élèves. Il est donc recommandé aux directeurs d’école d’organiser, autant que possible, la continuité du service de restauration durant les épreuves.

Pour les établissements ne disposant pas de cantine, le ministre propose la mise en place de formules d’abonnement aux repas pour les candidats, sous supervision stricte afin d’éviter tout abus ou comportement suspect.

Le ministre invite l’ensemble des acteurs éducatifs à faire preuve de bon sens et de solidarité pour que cette initiative contribue au bien-être des candidats et à la réussite du CEP 2026.

Cette mesure s’inscrit dans la politique gouvernementale d’amélioration continue des conditions d’apprentissage et de promotion du succès scolaire à travers le pays.