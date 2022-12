Bénin: des morts dans deux accidents de la circulation à Parakou

Trois (03) personnes ont perdu la vie dans deux accidents de la circulation à Parakou. Le drame est survenu dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 au quartier Bèyèrou.

Perte en vie humaine et d’énormes dégâts matériels enregistrés dans deux accidents à Parakou. Selon la radio Fraternité Fm, dans un premier temps, il y a eu une collision entre un motocycliste et une voiture. Ce choc a causé la mort d’une personne.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Le deuxième accident serait causé par un camion en panne et en stationnement. « Un conducteur de petit véhicule de marque Carina 3 n’a visiblement pas vite aperçu le camion et l’a percuté », a rapporté le média basé à Parakou. Deux (02) personnes sont décédées dans ce second choc ; ce qui porte à trois (03) le nombre total de morts pour le compte des deux accidents.