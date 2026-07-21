Bénin: des blessés et d’importants dégâts matériels dans un violent accident de la route

​La sécurité routière est de nouveau au cœur des préoccupations à parakou après un grave accident survenu dans la matinée de ce mardi 21 juillet 2026.

La collision s’est produite au carrefour « Acca et Fils », un axe à forte densité de trafic régulièrement pointé du doigt pour sa dangerosité.

​Selon les témoignages recueillis sur place, l’accident a impliqué un tricycle chargé de casiers de boissons ainsi que plusieurs motocyclistes qui empruntaient le même tronçon. Bien que les circonstances exactes de l’impact restent encore à préciser par les services compétents, la violence du choc a renversé une grande partie du chargement de boissons et fortement endommagé les engins impliqués.

​Plusieurs usagers de la route ont été blessés à divers degrés lors de la collision. Le drame a suscité une vive vive émotion et un vif émoi parmi les riverains et les passants témoins de la scène.

​Prise en charge rapide par la protection civile

​Avertis dès les premières minutes du drame, les éléments de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) sont intervenus en urgence. Les secouristes ont prodigué les soins de premier secours aux victimes sur les lieux avant d’assurer leur évacuation rapide vers un centre hospitalier pour des soins adéquats.

​Appel à la sécurisation du carrefour « Acca et Fils »

​Cet incident vient raviver le débat sur l’aménagement et la régulation de la circulation au niveau du carrefour Acca et Fils, théâtre récurrent d’accrochages et d’accidents de la route.

Face à cette situation, les usagers et riverains exhortent une nouvelle fois les autorités compétentes à prendre des mesures concrètes, notamment l’installation de dispositifs efficaces de régulation du trafic (feux tricolores ou ralentisseurs) et le renforcement des contrôles ainsi que la sensibilisation au respect strict du Code de la route.