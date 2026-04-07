Bénin : depuis la prison, Richard Boni Ouorou appelle à voter massivement pour Romuald Wadagni

À cinq jours du scrutin présidentiel programmé le 12 avril 2026 au Bénin, Richard Boni Ouorou, président du parti Le Libéral et cadre politique, a invité ses sympathisants à porter leur voix vers le candidat soutenu par la mouvance présidentielle. Le message a été publié le 7 avril 2026 sur sa page Facebook.

Dans cette intervention en ligne, il a exhorté les militants et plus particulièrement la jeunesse à se mobiliser massivement en faveur du ticket formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, estimant que ce choix était conforme aux ambitions de progrès social et de développement durable pour le pays.

Le responsable politique a insisté sur la nécessité, selon lui, de consolider les acquis et de travailler à l’épanouissement collectif et individuel, en appelant explicitement les membres de son parti à se rendre aux urnes le jour du vote.

Deux binômes officiels en lice pour la présidentielle

La Cour constitutionnelle a validé deux candidatures pour l’élection du 12 avril : le tandem Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata soutenu par la mouvance présidentielle, et celui de Paul Hounkpè accompagné de Judicaël Hounwanou pour l’opposition.

La période de campagne a débuté le 27 mars et doit durer quinze jours, phase durant laquelle les formations et candidats multiplient les appels aux électeurs pour obtenir la majorité nécessaire à la succession du président Patrice Talon, dont le mandat arrive à expiration.

Richard Boni Ouorou, malgré une mise en détention intervenue en 2025 dans une affaire relative au récépissé de son parti, continue de participer au débat public et à exprimer son soutien en faveur du candidat de la mouvance présidentielle.