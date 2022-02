Bénin: déjà en prison, Liamidi de Dravo poursuivi dans une autre affaire

L’ancien maire de la Commune d’Abomey Calavi, Liamidi Houénou de Dravo déposé le vendredi dernier en prison dans une affaire est convoqué ce lundi matin au tribunal d’Abomey Calavi pas pour l’affaire qui l’a conduit en détention provisoire mais dans une autre pour laquelle il serait poursuivi sans mandat.

Sale temps pour l’ancien maire Liamidi Houénou de Dravo. Poursuivi avec mandat de dépôt dans une affaire domaniale, l’ex édile de l’hôtel de ville d’Abomey calavi n’est pas au bout de ses peines. Il est convoqué ce lundi 14 Février 2022 au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey Calavi dans une autre affaire.

Selon les informations de « Le Potentiel », l’ancien maire Liamidi Houénou de Dravo est poursuivi sans mandat dans l’affaire dite « affaire Mitinkpon » dans laquelle il sera entendu dans la matinée de ce lundi 14 Février 2022. Une double procédure judiciaire qui soustrait l’ancien maire de sa retraite paisible. Des dossiers dans lesquels il risque des peines d’emprisonnement.

Quid de l’affaire du domaine de 17 ha ?

Le premier dossier qui a conduit à l’incarcération de l’ancien maire Liamidi Houénou de Dravo est relatif à un domaine de 17 hectares qui a fait objet d’un double dédommagement. Selon les informations, le domaine a fait l’objet d’un double dédommagement au profit de quatre familles. Le premier dédommagement remonte à 1969 et le second à 2015. Le domaine en question est situé vers la zone de l’IITA, dans le quartier Allègléta.

A l’éclatement de l’affaire, l’ancien maire Liamidi Houénou de Dravo et l’ancien chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja Dodo ainsi que plusieurs autres personnes après être entendus par le procureur, sont poursuivis pour extorsion d’actes administratifs, faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux.

Le vendredi 11 Février dernier, ils ont été tous déposés en prison en attendant l’ouverture d’un procès pour faire toute la lumière autour de l’affaire.