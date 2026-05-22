Bénin: découverte macabre du corps d’une fillette dans une citerne à Zè

Un drame s’est produit le jeudi 21 mai 2026 dans le village de Houégnonkpa, arrondissement de Koudokpoé, commune de Zè. Une écolière de six ans, inscrite en classe de CI à l’EPP Toffa, a été retrouvée morte dans une citerne.

Selon les informations rapportées par la radio Sèdohoun, la fillette avait été envoyée par sa grand-mère pour mettre un téléphone en charge dans une maison voisine. Ne la voyant pas revenir, la vieille dame est partie à sa recherche. Le corps de l’enfant a été découvert flottant dans la citerne, le téléphone toujours en main.

Le chef du village, Mathias Houéssou, a précisé qu’au moment des faits, la maison était vide et que la margelle de la citerne n’était pas suffisamment élevée pour empêcher l’accident. L’instituteur de la fillette, Samson Laliga, a exprimé sa profonde tristesse, rappelant qu’elle était une élève brillante, première de sa classe lors de la dernière évaluation, et qu’il avait échangé avec elle quelques heures avant le drame.

Cette disparition tragique plonge la communauté de Houégnonkpa dans la consternation et relance la question de la sécurisation des points d’eau dans les villages afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines.