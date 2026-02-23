Benin Web TV
Bénin: décès d’un cultivateur à Toffo mordu par son propre chien

La commune de Toffo, dans le département de Atlantique, est une nouvelle fois frappée par un drame lié à une morsure de chien. Quelques semaines après le décès d’un élève du CEG Agon, un cultivateur d’environ cinquante ans a perdu la vie dans l’arrondissement de Damè.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
1 936vues
1 min de lecture
D’après des témoignages recueillis auprès de proches, la victime aurait été mordue au bras par son propre chien alors qu’elle s’apprêtait à le mettre en vente. L’animal, déjà signalé pour avoir tué un chiot au domicile familial, aurait brusquement attaqué son maître au moment où celui-ci tentait de l’attacher.

Après l’agression, aucune prise en charge médicale immédiate n’aurait été engagée. Des avis informels auraient été suivis dans un premier temps, retardant l’intervention sanitaire appropriée. Ce n’est que plus tard que l’homme a été conduit dans un centre de santé, où son état s’est rapidement détérioré. Il est décédé le jeudi 19 février 2026, selon des informations rapportées par L’Investigateur.

La répétition de ces décès liés aux morsures de chien plonge les populations de Damè dans une vive inquiétude. Elle remet au cœur du débat la question de la prévention, du suivi sanitaire des animaux domestiques afin d’éviter des issues aussi tragiques dans la commune.

