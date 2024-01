Bénin: décès du journaliste et chroniqueur Jérôme Carlos

- Publicité-

La presse béninoise est en deuil. Et pour cause, elle vient de perdre un baobab, le journaliste et écrivain Jérôme Carlos. La nouvelle a été dévoilée ce lundi 15 janvier 2024.

L’écrivain, historien, chroniqueur et journaliste béninois, Jérôme Carlos n’est plus. Telle une traînée de poussière la nouvelle a envahi la presse béninoise dans l’après midi de ce lundi 15 janvier 2023. Décédé à l’âge de 79 ans, les causes du décès du promoteur de la Radio Capp FM ne sont pas encore dévoilées.

Qui est Jérôme Carlos ?

Jérôme Carlos est un journaliste et historien de formation. Il a occupé les fonctions de directeur des Musées, Bibliothèques et Archives nationales de Cotonou (Bénin). Il a également été expert consultant auprès de l’Institut culturel africain de Dakar. Journaliste, il a produit la plupart de ses articles pour des journaux de Côte d’Ivoire. Il a été rédacteur en chef d’Ivoire Dimanche de 1982 à 1990, puis de La Presse (1990-1993) et de La Lettre d’Afrique (1994)1.

Jérôme Carlos est le directeur général du Centre africain de la pensée positive (CAPP), et directeur gérant de la radio privée commerciale CAPP FM1. Jérôme Carlos a également collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. Enfin, il a signé le texte de la Dictée d’Afrique 2006.