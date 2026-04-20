Bénin : décès du Chef d’arrondissement de Kouandata, Romeo NATA
Romeo Nata, le Chef d’arrondissement de Kouandata dans la commune de Natitingou, s’est éteint le 19 avril 2026. Sa disparition marque une perte significative pour la communauté locale et ses proches. Engagé au sein de la Coordination de la 4ᵉ Circonscription électorale, il était une figure respectée au sein de son parti et par les citoyens.
Après l’annonce de son décès, le président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, a adressé ses condoléances via un communiqué. Il a encouragé les militants et sympathisants du parti à se rassembler en prière pour honorer la mémoire de Romeo NATA.
Quelques mots de réconfort émergent au milieu du chagrin, témoignant de l’impact qu’il a eu sur ceux qui l’ont connu. La nouvelle de son décès a suscité de nombreuses réactions au sein de la population, illustrant l’importance de ses contributions locales.