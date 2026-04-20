Bénin : décès du Chef d’arrondissement de Kouandata, Romeo NATA

Après l’annonce de son décès, le président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, a adressé ses condoléances via un communiqué. Il a encouragé les militants et sympathisants du parti à se rassembler en prière pour honorer la mémoire de Romeo NATA.

Quelques mots de réconfort émergent au milieu du chagrin, témoignant de l’impact qu’il a eu sur ceux qui l’ont connu. La nouvelle de son décès a suscité de nombreuses réactions au sein de la population, illustrant l’importance de ses contributions locales.