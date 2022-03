Bénin: décès de l’ancien ministre Moussa Okanla

L’ancien Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Moussa Okanla n’est plus. Il est décédé dans la journée du mercredi 02 mars 2022.

Moussa Okanla, ancien Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération sous le régime du président Boni Yayi, est mort ce mercredi, a rapporté le quotidien Le Matinal ce jeudi 03 mars. Les circonstances du décès du diplomate ne sont pas encore connues.

Moussa Okanla était un expert en diplomatie et professeur en relations internationales à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi. L’illustre disparu a été spécialiste en Gouvernance au bureau régional de l’USAID à Abidjan de 1994 à 1998. De 1999 à 2007, Moussa Okanla a occupé plusieurs postes de responsabilité au PNUD, bureau de Cotonou, au Programme de Gouvernance et des Droits de la Personne (PGDP), financé par la DANIDA et administré par NIRAS-Danemark.