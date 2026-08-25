Bénin: décès de Grégoire Laourou, ancien ministre des Finances et de l’Économie

L’ancien ministre des Finances et de l’Économie, Grégoire Laourou, s’est éteint au petit matin de ce mardi 25 août 2026, à la suite d’un malaise survenu dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août, ont confié des sources proches de son entourage à Africaho.

​Originaire de Bantè, dans le département des Collines, Grégoire Laourou a été l’une des figures clés de la gestion des finances publiques du Bénin sous l’ère du président Mathieu Kérékou.

​Avant son accession au portefeuille ministériel de l’Économie et des Finances, il avait longuement servi au sein du ministère en charge du budget, où il a occupé le poste stratégique de Directeur général du Budget.

Reconnu pour sa rigueur et sa maîtrise des rouages administratifs, il a marqué de son empreinte la conduite de la politique budgétaire et économique du pays durant son passage au gouvernement.

​L’annonce de son décès suscite une profonde émotion, notamment au sein de la haute administration publique et dans sa région natale des Collines.