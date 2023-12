Bénin: décès de Augustin Tabé Gbian, président du Conseil Economique et Social

- Publicité-

Augustin Tabé Gbian, président du Conseil Économique et Social, est décédé au petit matin du mercredi 27 décembre 2023.

Le Conseil Économique et Social est en deuil. Son président a rendu l’âme aux environs de 4 heures du matin, selon ses proches. En effet, Augustin Tabé Gbian est à la tête du CES pour un deuxième mandat.

Le Conseil économique et social a été établi par la Charte des Nations Unies, qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Cette institution béninoise, créée en 1992, constitue auprès des pouvoirs publics du pays une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales.

Le Conseil économique et social favorise et facilite la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l’élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement.

- Publicité-

Le CES donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. Les projets de loi qui touchent l’économie et le social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Il peut également être sollicité directement par le chef de l’État sur tout problème lié à l’économie, au social, au culturel et aux sciences et techniques.