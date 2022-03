Bénin: décès de Armel Gerard, animateur radio de TVC et acteur du showbiz

Le monde de la presse et du showbiz béninois est en deuil. Et pour cause, Armel Gérard, animateur de la radio TVC est passé de vie à trépas dans la soirée de ce dimanche 13 mars 2022.

Armel Gérard, animateur radio sur TVC, représentant de plusieurs plateformes artistiques comme My Addictive, Urbenhits.com, Voluncorps.com, mais aussi manager de plusieurs artistes béninois, a tiré sa révérence dans la soirée de ce dimanche 13 mars 2022. L’information a été rendue publique par la page Facebook, My Addictive, à travers une publication dans la nuit du dimanche. « Le plus cool d’entre nous s’en est allé! Toutes nos condoléances à toute sa famille et à tous ceux qui l’ont connu. Armel Gerard était exceptionnel », pouvait-on lire.

Son décès est survenu suite à une période de maladie. Il faut noter que le défunt était aussi le chef zone centre de l’Association des Présentateurs Lives et Animateurs Radio/Télé du Bénin (APLAB).