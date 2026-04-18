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Bénin : décès à Parakou de l’épouse du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi

Azia Faria Alaza Orou Barré, épouse du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, est décédée vendredi 17 avril 2026 au Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD) du Borgou-Alibori à Parakou des suites d’une courte maladie, ont indiqué des sources proches de la famille.

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Bénin : décès à Parakou de l’épouse du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi
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La nouvelle, annoncée dans la soirée, a provoqué une vive émotion à Parakou, où la défunte était connue et estimée.

Selon les premiers éléments communiqués par l’entourage familial, Mme Barré avait été admise récemment au CHUD Borgou-Alibori ; son état de santé s’est aggravé rapidement avant son décès.

Parents, amis et connaissances ont fait part de leur tristesse et évoquent le souvenir d’une femme appréciée pour ses qualités humaines et son engagement dans son milieu.

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