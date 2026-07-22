Bénin: date du concours d’entrée aux lycées militaires

​Le concours d’entrée en classe de 6ème au Prytanée Militaire de Bembèrèkè (PMB) et au Lycée Militaire de Jeunes Filles (LMJF) de Natitingou se déroulera ce jeudi 23 juillet 2026.

Publié le 22 juil. 2026 à 09:09 · Mis à jour le 22 juil. 2026

L’annonce a été rendue publique à travers un communiqué officiel de l’État-major général des Forces Armées Béninoises, daté du 16 juillet 2026.

​Conditions d’éligibilité et candidats retenus

​Conformément aux critères de sélection rigoureux de ces établissements d’excellence, le concours n’est pas ouvert à l’ensemble des certifiés. Sont exclusivement autorisés à composer :

​Les 50 premiers garçons de chaque département au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026.

de chaque département au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026. ​Les 50 premières filles de chaque département au même examen.

​Organisation pratique de la composition

​Les épreuves écrites se dérouleront simultanément sur l’ensemble du territoire national. Pour accueillir les jeunes candidats présélectionnés, l’État-major a retenu douze centres d’examen, répartis à raison d’un centre par chef-lieu de département (ou ville désignée) afin de faciliter le déplacement des élèves et de leurs parents.

​Ces écoles d’élite, réputées pour la rigueur de leur formation académique, civique et militaire, accueilleront à l’issue de cette sélection la nouvelle promotion de futurs cadres du pays.