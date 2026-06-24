Bénin: date de proclamation des résultats du CEP 2026

​Le suspense prendra fin très bientôt pour les dizaines de milliers d’écoliers béninois ayant participé à l’examen de fin du cycle primaire.

Les candidats à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), session unique de juin 2026, seront fixés sur leur sort ce vendredi 26 juin 2026 . Selon le calendrier officiel établi par les autorités éducatives, la délibération nationale et la proclamation des résultats débuteront à partir de 10 heures 30 minutes.

​Une participation en nette hausse pour cette session

​Les épreuves écrites de cette édition se sont déroulées du lundi 1er au mercredi 3 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national dans des conditions globales jugées satisfaisantes par les acteurs de l’éducation. Cet examen capital, qui sanctionne la fin du cycle primaire et conditionne l’accès à l’enseignement secondaire, a enregistré cette année l’inscription de 286 995 candidats.

Cela représente une progression significative de 5,56 % par rapport aux statistiques de la session 2025. Dans le détail, 847 centres de composition ont été retenus sur l’ensemble du territoire pour accueillir les 148 423 garçons et 138 571 filles régulièrement inscrits.

​Le guide pratique pour consulter les résultats sur eRÉSULTATS

​Pour s’adapter à la modernisation des services publics et éviter aux parents ainsi qu’aux vagues d’élèves des déplacements contraignants vers les centres de composition, la consultation des performances individuelles se fera entièrement en ligne. Le processus s’effectue en quelques clics via le portail officiel des examens et concours du Bénin.

​Il faut tout d’abord se connecter à l’adresse internet de la plateforme eRÉSULTATS. Une fois sur la page d’accueil, l’utilisateur doit sélectionner l’option correspondant au CEP 2026 dans la liste déroulante des examens disponibles. L’étape suivante consiste à introduire les identifiants uniques de l’apprenant, principalement son numéro de table, dans le champ de recherche dédié. Après validation de ces données, le verdict s’affichera instantanément à l’écran, indiquant l’admissibilité ou non du candidat.