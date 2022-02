Bénin: contre le terrorisme, le BR lance un appel à la cohésion nationale autour du gouvernement

Le Bloc Républicain réagit aux dernières attaques djihadistes survenues dans le nord du Bénin. A travers un communiqué datant du 13 février 2022, le parti condamne les agissements des terroristes et appelle le peuple à une cohésion nationale autour du gouvernement pour endiguer le phénomène.

Des groupes armées ont attaqué les 8 et 10 février 2022 des Forces de défense et des gardes forestiers en service au parc national W. Ces attaques ont fait au total 9 morts et 12 blessés selon le bilan officiel. « Ces attaques ignobles ont été perpétrées contre des missions de routine du Groupe African Park en charge de la valorisation touristique de notre territoire et des Services des Eaux et Forêts à proximité de la zone frontalière avec le Niger et le Burkina-Faso », rappelle le BR dans son communiqué.

Le parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané condamne « ces attaques inacceptables contre les forces de défense et de sécurité et des travailleurs innocents. Il s’incline devant la mémoire des personnes décédées et exprime sa profonde compassion aux blessés et aux familles des victimes ».

Cohésion nationale et sérénité…

Le Bloc Républicain exprime sa solidarité vis-à-vis des Forces de défense et de sécurité. Il salue également les décisions prises par le gouvernement en Conseil extraordinaire des ministres pour « accroître l’efficacité nécessaire dans la préservation de notre intégrité territoriale et de la paix si indispensables pour notre quiétude et notre développement ».

Le Bloc Républicain lance un appel à la cohésion nationale et à l’union sacrée de tous les citoyens autour du gouvernement et des institutions de la République pour venir à bout de cette lutte.

Le parti invite le peuple béninois à garder sa sérénité et à collaborer avec les services en charge de la défense et de la sécurité.