Bénin: clôture officielle de l’atelier sous régional autour de l’engagement communautaire

L’atelier sous-régional sur l’engagement communautaire démarré depuis le jeudi 31 août 2023 à Cotonou a pris fin ce vendredi 1er septembre 2023.

Ouvert dans la matinée du jeudi 31 août, la session d’échange et de partage d’expérience sur l’engagement des communautés sur les questions de sécurité, organisée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Amicale Béninoise du Centre d’Etude Stratégique de l’Afrique (ABECESA) a connu son épilogue dans la soirée de ce vendredi 1er septembre 2023. Les échanges de ces deux jours d’atelier ont tourné autour du thème « Fondement et implications de l’Extrémisme Violent Tendant au terrorisme en Afrique de l’Ouest : cas du Bénin ».

Rogatien BIAOU, le président de l’ABECESA, dans son discours de clôture a d’abord remercié les participants pour leur disponibilité, avant de les inviter à faire un bon usage des résultats issus dudit atelier. « Je souhaite vivement que les résultats de cet atelier sous régional n’aillent pas dormir dans les tiroirs du gouvernement, ni dans les rayons de la documentation de la CESA. Mais qu’ils puissent exciter les uns et les autres à mieux et bien faire pour les actions de prévention de l’extrémisme violent , le Djihadisme et le terrorisme », a laissé entendre Rogatien Biaou.

Le président de l’ABECESA a poursuivi en dévoilant les résultats attendus des deux jours de travaux qui se déclinent en quatre points :

-une présentation des fondements et implications de l’Extrémisme Violent Tendant au terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Bénin ;

-les causes, les sources, les origines, des facteurs et motivations déclencheurs des trois fléaux sont identifiés ;

– des recommandations, des suggestions, des approches de solution et des pistes d’actions sont pleinement dégagées ;

-le réseau des organisations de la société civile et non gouvernementales œuvrant pour la paix, la sécurité, le développement et luttant pour la prévention de l’extrémisme violent (REPASEV) est mis sur pied.

A la suite de la présentation des résultats attendus, il a lancé un vibrant appel à l’action concertée et intégrée à tous les acteurs des Etats de l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Bénin dans le domaine de la Paix, de la sécurité et du développement , pour agir sans délai, afin de stopper les attaques répétées, rétablir la conscience au niveau des communautés, avant de clôturer la session.

Les participants, contents des connaissances acquises au cours de cette session n’ont pas hésité à se prononcer. Pour Théodule Nouatchi, Enseignant Chercheur, ces deux jours de travaux lui ont permis d’avoir une idée plus claire des terminologies Extrémisme violent, Djihadisme et le Terrorisme. Il a aussi dévoilé que cet atelier lui a permis d’avoir une idée sur ce que l’Etat fait dans le domaine de la sécurité.

Quant au maire de la commune de Malanville, Gado Guidami, il a invité l’OIM a appuyé les communes frontalières d’une manière ou d’une autre.

Par ailleurs, les travaux des deux jours de cessions ont pris fin dans une ambiance festive.