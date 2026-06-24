Bénin : cinq instituteurs auditionnés pour absences irrégulières à leur poste

La Commission administrative paritaire du ministère des Enseignements maternel et primaire a auditionné cinq instituteurs le mardi 23 juin 2026 à Porto-Novo. Les enseignants sont poursuivis pour des absences irrégulières à leur poste, une faute passible de sanctions disciplinaires.

Cinq instituteurs, Agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE), ont comparu mardi 23 juin 2026 devant la Commission administrative paritaire du ministère des Enseignements maternel et primaire (CAP/MEMP) à Porto-Novo.

Les enseignants concernés sont accusés d’absences irrégulières à leur poste de travail. Selon les textes en vigueur, ce manquement constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner des sanctions administratives.

Les agents mis en cause exercent dans des écoles situées dans les circonscriptions scolaires de Kérou, Matéri, Tanguiéta, Djougou 2 et Dassa-Zoumè. Lors de leur audition, il leur a été rappelé les obligations liées à la fonction publique, notamment la rigueur, l’assiduité et le respect des règles professionnelles.

Cette nouvelle série d’auditions s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission administrative paritaire, dont la session en cours doit s’achever vendredi prochain. Conformément à la procédure, les enseignants entendus ont eu la possibilité d’assurer leur défense et de se faire assister par une personne de leur choix.

À l’issue des auditions, la commission pourra formuler des propositions de sanctions qui seront transmises au ministre de tutelle pour décision.

Ces auditions interviennent quelques semaines après le passage de huit autres instituteurs devant la même commission. Ces derniers étaient poursuivis pour diverses fautes professionnelles, notamment des absences prolongées et des insuffisances dans l’exercice de leurs fonctions. Les autorités éducatives réaffirment ainsi leur volonté de renforcer la discipline et la qualité du service dans les établissements scolaires publics.