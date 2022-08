Bénin: chaude altercation entre Luc Atrokpo et Rufino d’Almeida à Bohicon

L’ancien maire de Bohicon Luc Atrokpo et son successeur Rufino d’Almeida se sont donnés en spectacle ce samedi 06 août 2022 lors de la finale d’un tournoi de football organisé en mémoire de feu Paulin Tomanaga. Les vidéos de la scène montrent l’actuel maire de la ville carrefour en ébullition et visiblement très fâché ; tout ceci en présence du ministre des Sports Oswald Homeky.

La tension est montée d’un cran entre Luc Atrokpo et Rufino d’Almeida ce samedi à Bohicon. L’ambiance n’a pas été du tout conviviale entre les deux personnalités, invitées à la finale du tournoi de football en mémoire de feu Paulin Tomanaga. Selon les explications de Cédric Vidégla, organisateur du tournoi, tout serait parti d’une histoire de siège.

Le Maire Rufino d’Almeida est accusé d’avoir occupé avec ses compagnons des sièges réservés aux autorités ministérielles, à Luc Atrokpo, président de l’Association nationale des communes (ANCB) et des députés. Selon des témoins, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est le bain de foule dont a bénéficié l’ancien maire Luc Atrokpo qui s’est montré en terre conquise. Dans la foulée, Rufino d’Almeida aurait même sorti des propos jugés sévères contre son prédécesseur.

Même la présence du ministre des Sports Oswald Homeky n’a pas permis de calmer les ardeurs de Rufino d’Almeida, élu du Bloc Républicain (BR). Il faisait du bruit et tapait fort sur la table positionnée juste devant son siège, pendant que Luc Atrokpo échangeait avec lui. Cette malheureuse scène pourrait être le signe d’un malaise politique entre le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste (UP) à Bohicon.