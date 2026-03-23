Bénin : cette promesse de Romuald Wadagni d’un salaire mensuel aux artistes séduit la toile

L’information s’est répandue rapidement au Bénin. Le 21 mars 2026, au Palais des Congrès de Cotonou, Romuald Wadagni — candidat de la majorité présidentielle pour le scrutin du 12 avril — a présenté son projet de société et annoncé un dispositif inédit : l’instauration d’un salaire mensuel pour des artistes béninois choisis.

Il a insisté sur une sélection « rigoureuse et transparente, surtout pas pour tout le monde », précisant que seuls un nombre limité d’artistes pourraient en bénéficier, sous réserve d’atteindre des objectifs de production artistique.

Inscrite dans son programme « Plus loin, ensemble » pour la période 2026-2033, l’initiative s’inscrit dans un plan visant à structurer l’ensemble de la filière culturelle, avec des résidences artistiques, des partenariats institutionnels et des dispositifs de diffusion destinés à accompagner les talents vers une visibilité internationale.

Réactions et profil

Le montant du salaire n’a pas été divulgué. L’annonce a néanmoins provoqué des réactions contrastées : certains la saluent comme une avancée historique pour des créateurs souvent négligés, tandis que d’autres s’interrogent sur les critères de sélection et le risque de favoritisme.

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Romuald Wadagni, 49 ans, est ministre d’État chargé des Finances depuis dix ans. Il se porte candidat en binôme avec la vice-présidente en exercice, Mariam Chabi Talata. Son projet revendique la continuité des réformes mises en œuvre sous Patrice Talon tout en introduisant des mesures nouvelles, parmi lesquelles ce dispositif en faveur des artistes.

La vidéo de l’annonce a obtenu plus de 8 000 réactions sur Facebook en quelques heures.