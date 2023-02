Bénin: cette émouvante demande de la chanteuse Pélagie La Vibreuse à ses fans

La chanteuse Pélagie La Vibreuse a fait une demande exceptionnelle à ses fans le lundi 6 février 2023 alors qu’elle célébrait son anniversaire.

Pour son anniversaire, Pélagie la Vibreuse ne veut qu’une seule chose. La chanteuse a exprimé sa demande à ses fans lundi dernier sur sa page Facebook.

« Aujourd’hui, je prends le temps et le plaisir de vous remercier, vous qui écoutez et savourez ma musique et qui m’encouragez continuellement sans relâche », a-t-elle écrit avant de faire sa doléance.

« Le 06 février… mon jour ! Bénissez-moi, envoyez-moi des bonnes ondes, vos vidéos de souhaits, vos prières », a-t-elle demandé. Une occasion choisie par l’artiste pour exprimer ses reconnaissances à l’endroit de toute sa famille, ses amis, son équipe et tous ceux qui la soutiennent.

A l’en croire, c’est la musique qui a fait croiser son chemin à ceux de ses fans. « Je remercie Dieu de vous avoir mis sur ma route et je prie pour qu’il nous réserve un beau destin ensemble. Plus qu’une équipe, nous sommes une famille », a-t-elle ajouté avant remercier ses fans pour le soutien qu’elle reçoit d’eux depuis le début de sa carrière à ce jour.

Pour son anniversaire, Pélagie La vibreuse a été émue aux larmes par une surprise agréable de son fils aîné, Ornel qui lui a rendu visite dans sa boutique alors qu’elle ne s’y attendait pas.