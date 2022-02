Bénin: « Ce sont des bêtises », Ganiou Soglo dément sa garde à vue en France

Après son frère Léhady, Ganiou Soglo réagit à la supposée bagarre qui l’aurait conduit en garde à vue. Il dément cette information publiée par le journal d’Aboubakar Takou et justifie sa présence en France.

Il aurait été mis en garde à vue pendant 24 heures suite à une supposée bagarre avec son frère. Ganiou Soglo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne se reconnaît pas dans cette information qui fait le tour des réseaux sociaux. Est ce que oui ou non vous avez été en garde à vue ? « Non! pas du tout », a-t-il répondu au micro du journaliste Jean-Luc Aplogan.

Je suis actuellement en France pour des raisons médicales. Ça fait maintenant deux mois que je me fais soigner. Ganiou Soglo

L’ancien ministre de Boni Yayi ne voit pas la raison qui pourrait le pousser à se battre avec son frère Léhady Soglo. « Dites-moi, quelle raison j’aurais eu à me battre avec mon frère ? Ce sont des bêtises ça… Je crois que vous êtes d’un certain niveau pour ne pas tomber dans ce genre de caniveau. C’est donner trop d’importance à quelqu’un qui n’en a pas », a dit Ganiou Soglo.

Quelques heures avant la réaction de Ganiou Soglo, Léhady Soglo avait déjà démenti l’information. Mais le patron du journal Le Béninois Libéré qui a relayé les faits, persiste et signe. « Il a passé plus de 24 heures en garde à vue. C’est un fait divers qui peut arriver à tout le monde et je me demande pourquoi cette entreprise de démentis », a écrit Aboubakar Takou.