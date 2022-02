Bénin: polémique autour d’une histoire de bagarre entre Ganiou et Léhady Soglo

Selon les informations rapportées par un média béninois et abondamment relayées sur les réseaux sociaux, Léhady Soglo et Ganiou Soglo se seraient bagarrés suite à un différend familier. Selon les dires de Léhady Soglo, cette information n’est pas fondée. Il apporte un démenti et se pose des questions sur les intentions du média.

Il n’y a pas eu bagarre entre les fils de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. En tout cas, c’est ce qu’il convient de retenir des propos de Léhady Soglo. « Ce n’est d’ailleurs pas à notre âge qu’on peut avoir un différend et en venir aux mains », a-t-il confié à Crystal News.

L’ancien maire de la ville de Cotonou se pose des questions sur les motivations d’Aboubakar Takou, patron du média ayant publié l’information. « Je n’arrive pas encore à situer les intentions de Takou alors que tout le monde sait que nous sommes encore en deuil suite au décès de notre mère », a déclaré l’opposant depuis son lieu d’exil.

Léhady Soglo ne compte pas s’arrêter à un simple démenti. Il dit avoir déjà confié le dossier à son avocat pour une éventuelle action judiciaire.

Aboubakar Takou revient à la charge…

Après l’intervention de Léhady Soglo, le patron du journal Le Béninois Libéré qui a donné l’information, est revenu à la charge. « C’est facile chez nous que les personnalités veuillent nier les faits en faisant écrire des démentis par leurs proches pour camoufler la vérité. Mais ça ne marche pas avec tout le monde », a-t-il

Nous autres n’avons pas l’intention de trop tirer ou même d’offrir en spectacle la prestigieuse famille Soglo. C’est pourquoi je demande juste à ceux qui disent avoir contacté Léhady Soglo qui a démenti, de lui faire un appel vidéo. Sans doute qu’il leur dira pour justifier son visage tuméfié, qu’il est tombé dans les escaliers. Je viens de dire ma désolation, au président Soglo père quand il m’a envoyé le post de démenti. Aboubakar Takou

Selon le promoteur du journal Le Béninois Libéré, Ganiou Soglo n’est plus en garde à vue. « Mais il a passé plus de 24 heures en garde à vue. C’est un fait divers qui peut arriver à tout le monde et je me demande pourquoi cette entreprise de démentis », a conclu Aboubakar Takou.