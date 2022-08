Bénin: « Ce qui s’apparente à l’ex-Parti UDBN ne saurait se séparer du BR », Guy Mitokpè

Guy Mitokpè dénonce une tricherie des nouvelles lois du système partisan après l’annulation de la fusion entre l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) et le Bloc Républicain (BR). Selon l’ancien parlementaire de la 7e législature, l’UDBN n’existe plus et ne peut donc pas se séparer du BR.

« Ce qui s’apparente à l’ex-Parti UDBN ne saurait se séparer du Parti BR », a écrit Guy Mitopkè dans un post sur sa page Facebook. En opinant sur cette actualité, l’ancien député fait savoir que « l’UDBN n’existe plus et ne saurait avoir des responsables, se réclamant comme tels au sein d’un Parti qui les a déjà avalé et digéré ».

Pour Guy Mitokpè, « le reste n’est que tricherie au vu des nouvelles lois, qui refusent toute alliance de Parti politique ». « En son temps, nous avions bel et bien parlé de l’incongruité de la plupart de ces lois. Les faits sont en train de nous donner raison », a-t-il ajouté.

Que dit la loi sur la fusion de deux partis ?

La loi N°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin est visiblement muette sur le cas de fusion entre deux partis.

Cette loi prévoit en son article 15 le cas de scission d’un parti régulièrement enregistré au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Cet article stipule : « aucun parti politique, nouvellement créé ou né de la scission d’un parti existant, ne peut choisir une dénomination, un emblème, un logo, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un parti déjà enregistré au ministère chargé de l’intérieur ou qui est susceptible d’engendrer la confusion dans l’esprit de ses électeurs ».

Par ailleurs, dans son article 29, la charte des partis politiques évoque le cas de fusion comme un mécanisme interne. Cet article dispose que les statuts et règlement intérieurs prévus doivent comporter le mécanisme de dissolution du parti politique ou de fusion avec d’autres partis politiques.