Bénin: ce jour où le chéri de la chanteuse Faty a abusé de sa fille de 16 ans (vidéo)

La chanteuse béninoise Faty est revenue sur une période douloureuse de sa vie où un homme avec qui elle était en couple a abusé de sa fille mineure.

Lors de son passage sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 2 décembre 2022, la chanteuse Faty de son vrai nom Fatima Kouchekeho a évoqué une situation tendue avec sa fille à une époque de sa vie.

Selon ses révélations, un homme avec qui Faty était en couple a abusé de sa fille alors que cette dernière était mineure. Les faits remontent à 2016 et à l’époque, Faty avait dénoncé la situation sur les médias sociaux.

« J’étais en relation connue des deux familles avec mon ex. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, ma fille a vu en lui son père et lui peut-être qu’il me voyait en elle ou bien qu’il voyait une autre femme en elle, je ne sais pas trop. Dans le temps, elle avait 16 ans, a expliqué Faty.

Une intense rivalité entre mère et fille ?

A l’en croire, c’était une difficile situation pour sa fille et elle. « D’abord, il faut dire que ce genre de situation, on y croit pas. En tant que mère, je ne peux pas croire que mon homme puisse faire ça à ma fille. Donc, ça a installé un climat de conflit, entre ma fille et moi. Il avait une sorte de rivalité qui ne se disait pas entre ma fille et moi, j’avais même peur qu’un homme qui me parle, pose les yeux sur ma fille », a-t-elle souligné.

Pour Faty, c’est une période de psychose qu’elle a traversé. C’est pourquoi dit-elle, « J’avais très peur. C’est vrai que c’est ma fille mais après, je me disais, je ne veux pas que la même chose se répète, ça a été hyper difficile », a-t-elle ajouté.

Toutefois, aujourd’hui, Faty et sa fille ont pu transcender cette affaire et sont devenues de superbes bonnes copines. La fille de Faty, Méa est actuellement en Côte d’ivoire où elle poursuit ses études universitaires. La jeune femme a célébré ses 21 ans le dimanche 12 décembre 2022.

« 21ans que tu m’apprends ce que c’est que la responsabilité et la foi, que Dieu est. Merci à ton âme de m’avoir choisie pour t’accompagner sur terre! Dieu te bénisse #axɔ́ví tché (ma princesse Ndlr). Joyeux anniversaire à toi mon enfant! Ma cP (ma copine Ndlr) », avait écrit Faty sur sa page Facebook pour l’anniversaire de sa fille unique.