Bénin – Brouille entre Assane Sas et Willy Mignon: Dossi s’invite dans le débat et …

Après les révélations d’Assane Sas et la réplique de Willy Mignon, la chanteuse béninoise Dossi s’est invitée dans le débat et promet faire de choquantes révélations ce vendredi 17 mars 2023.

Vendredi dernier, le chanteur béninois Assane Sas s’est prononcé sur sa séparation avec la chanteuse Oluwa Kemy et le rôle que Willy Mignon aurait joué dans cette rupture. « L’ami qui cherche à c0ucher avec la femme de son ami, pour moi c’est une abomination, il n’a pas sa place sur terre,(…) il me l’a avoué”, a répondu Assane Sas lorsqu’il a été interrogé sur ses relations avec Willy Mignon.

Démenti formel de Willy Mignon

Willy Mignon est monté au créneau pour démentir les accusations et rappeler Assane Sas à l’ordre. « Mon frère, que je te dise la vérité, toi et moi, on a déjà parlé un peu, mais à chaque fois, tu reviens avec la même histoire, je trouve qu’à chaque fois que tu cherches le buzz, c’est toujours sur moi que tu tombes, ce n’est pas grave », a dénoncé Willy Mignon dans une courte vidéo.

Mieux, il conseille à Assane Sas d’éviter d’inventer des histoires sur sa vie. « Mais moi je te conseille de chanter pour te faire aimer par les béninois, au lieu d’utiliser mon nom par rapport à une histoire qui n’a pas de sens, et qui n’a pas été. Quand je t’appelle, on parle bien en tant que frère, après tu reviens avec d’autres versions mon frère, je trouve que c’est déplorable, ça ne t’honore pas, ça ne nous honore pas, nous sommes de grands garçons, il faut chanter, si c’est bon, les béninois vont l’apprécier, si non (…) », a-t-il ajouté.

Dossi annonce de grands déballages

Mais c’était sans compter sur la menace de Dossi. « Toute vérité n’est pas bonne à dire. Mais demain, je vais faire des déballages », a-t-elle écrit alors qu’elle annonçait son passage sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 17 mars 2023.

Pour rappel, en septembre 2020, Dossi avait déjà évoqué le sujet en déclarant publiquement que chacun est responsable de ses pulsions. « Si quelqu’un est incapable de contrôler sa libido, cela n’engage que lui. Je préfère ne pas ressasser les événements passés », avait-elle répondu. Et puis, une semaine plus tard, reçu sur une chaîne de la place, Willy Mignon confiait qu’il n’est plus en couple avec elle sans donner les raisons de leur rupture.