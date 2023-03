Bénin: Boni Yayi se prononce sur les conditions de détention de Madougou et Aïvo

L’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, se préoccupe de la situation carcérale de Reckya Madougou, de Joël Aïvo et de tous les autres « détenus politiques ». Dans un message publié ce vendredi 24 mars 2023, il a lancé un appel urgent au Ministre de la la Justice et de la Législation.

Boni Yayi souhaite que Reckya Madougou, Joël Aïvo et tous les « détenus politiques » retrouvent leurs droits fondamentaux. Se basant sur le rapport qui lui a été fait par les avocats des détenus et des plaintes des députés de l’opposition empêchés de voir Madougou et Aïvo, Boni Yayi se dit très inquiet.

Face à la situation, l’ancien président lance un appel pressant au Ministre Séverin Quenum.

J’invite urgemment le Ministre de la Justice et de la législation à instruire le directeur de l’agence pénitentiaire du Bénin pour que les mesures punitives exercées contre les intéressés, constitutives d’actes de torture, cessent immédiatement au nom de la dignité humaine et les victimes puissent de nouveau accéder librement à leurs conseils. Boni Yayi

Par ailleurs, Boni Yayi invite le Ministre de la Justice et de la Législation à s’approprier des conclusions des travaux du Groupe de Travail de l’ONU afin de mettre fin à la détention de Reckya Madougou.

Mieux, il demande au président Patrice Talon d’écouter les appels à la libération de Reckya Madougou, de Joël Aïvo et de tous les autres « détenus et exilés politiques » pour la préservation de la paix.