Bénin : Boni Yayi réagit au Drame de Dassa et lance un important appel

L’ancien président du Bénin, Boni Yayi a réagi au tragique accident de bus qui a fait plusieurs morts et blessés graves ce dimanche 29 janvier 2023.

Tout le peuple béninois est en deuil depuis l’annonce de l’accident d’un bus de la compagnie Baobab Express ce dimanche. L’accident a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, 21 rescapés ont été récupérés et hospitalisés.

Face à cette tragédie, l’ancien président Boni Yayi n’est pas resté indifférent. « Je viens d’apprendre avec beaucoup de douleur l’accident routier intervenu ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé entre un bus provenant de Parakou et un camion titan. Il s’en est résulté malheureusement un lourd bilan de plusieurs morts et de blessés graves », a-t-il écrit.

Au regard de cette catastrophe nationale, le prédécesseur du président Patrice Talon présente humblement ses condoléances attristées au peuple béninois, au gouvernement et aux familles endeuillées. « J’invite les usagers de la route à respecter davantage le code de la route à faire preuve de prudence dans la conduite et à observer une grande vigilance dans l’entretien des véhicules mis en circulation« , a lancé Boni Yayi tout en implorant le père Céleste d’accepter les âmes des défunts dans sa lumière éternelle et de faire miséricorde au Bénin pour lui épargner des catastrophes.

A noter que suite à cette tragédie, le président Patrice Talon a instruit les membres du gouvernement chacun en ce qui le concerne de prendre des dispositions pour une prise en charge totale de toutes les victimes.