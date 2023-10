Bénin: Boni Yayi ramène son fils Chabi Yayi sur la scène politique

- Publicité-

Le principal parti de l’opposition, Les Démocrates, a tenu le week-end dernier son congrès à Parakou. À l’issue de ce grand conclave, trois ans après la création de leur parti, les structures dirigeantes ont été recomposées. Cette recomposition marque le retour de Chabi Yayi, fils de Boni Yayi, sur la scène politique.

Depuis les élections législatives de 2015, les dernières organisées sous le régime de son père, Boni Yayi, Chabi Yayi ne s’était plus manifesté politiquement au Bénin. Son nom n’était d’ailleurs même plus évoqué dans les débats politiques. Tel du sel dans la sauce, le jeune acteur politique s’était fondu et était devenu introuvable même avec des radars.

À moins de trois ans de la fin du mandat du régime en place, comme par un coup de magie, Chabi signe son retour et prend des responsabilités au sein de l’opposition avec le parti Les Démocrates, dont son père est désormais le chef, le patron affiché et assumé.

Contrairement aux rumeurs agitées à quelques heures du congrès, Chabi Yayi n’a pas été porté à la tête du parti Les Démocrates. Dans un bureau politique de 89 membres, il va assurer le poste de Secrétaire aux relations extérieures.

En 2015, lorsqu’il s’était engagé dans la compétition législative, Chabi Yayi se présentait comme ambassadeur et représentant de la jeunesse. « C’est vrai, je suis le fils du président, mais lorsque je viens, j’essaie de parler aux jeunes d’abord pour leur dire : ‘Vous voyez je suis candidat et je le suis pour vous, pour être votre représentant' », expliquait-il dans ses propos. Ses sorties et rencontres politiques étaient axées sur les questions de la jeunesse.

Les Yayi comme les Soglo ?

Boni Yayi est désormais président du parti Les Démocrates, et son fils Chabi prend une part active dans l’animation dudit parti. Sans oublier qu’en 2015, l’ancienne première dame Chantal Yayi avait également tenté de faire son entrée au parlement. Ce schéma n’est pas loin de celui de la famille Soglo, qui a longtemps dominé le débat politique au Bénin avant la retraite forcée due aux nouvelles donnes politiques.

Chabi Yayi n’est certainement pas revenu pour les beaux yeux de quelqu’un. Avec le soutien de son père, désormais en position de chef de file de l’opposition, il fera certainement parler de lui en 2026, l’année de toutes les possibilités politiques au Bénin.