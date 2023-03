Bénin: Boni Yayi envisage de nouvelles discussions avec Patrice Talon

En se prononçant sur la situation carcérale des « détenus politiques », l’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, a laissé transparaître une volonté de poursuivre le dialogue avec son successeur.

Les rapports entre Boni Yayi et son successeur Patrice Talon ne sont plus très tendus depuis plusieurs mois déjà. Les deux personnalités ont repris les échanges sur les sujets d’intérêts du pays. C’est dans cette logique que Boni Yayi envisage de nouvelles discussions avec l’actuel locataire de la Marina.

« Dès mon retour au pays, je ne manquerai pas de poursuivre avec le Président Talon, à sa convenance, le dialogue sur la question du respect des libertés fondamentales indispensables à la bonne gouvernance des affaires de notre Patrie commune pour le bonheur de tous », a indiqué Boni Yayi ce vendredi 24 mars 2023.

Très probablement, l’ancien président de la République abordera avec Patrice Talon la situation des « détenus et exilés politiques ». Il a d’ailleurs déjà donné des prémices en invitant son successeur à agir pour la libération des détenus concernés et pour le retour des exilés.

Si tout bien et selon la convenance du président Patrice Talon, on pourrait donc s’attendre à une nouvelle rencontre entre lui et son prédécesseur Boni Yayi.