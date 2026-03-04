Benin Web TV
LIVE

Bénin: Boni Yayi dépose sa démission du parti Les Démocrates

L’ancien président Thomas Boni Yayi a annoncé sa démission à la tête du parti Les Démocrates, selon une publication partagée par Guy Mitokpè, responsable de la communication du parti, sur sa page Facebook.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
3 124vues
Bénin: Boni Yayi dépose sa démission du parti Les Démocrates
Publicité
1 min de lecture
Google News

L’ancien président Thomas Boni Yayi a annoncé sa démission à la tête du parti Les Démocrates, selon une publication partagée par Guy Mitokpè, responsable de la communication du parti, sur sa page Facebook.

Ce message, relayé par le porte-parole du parti, signale le départ de Boni Yayi de ses fonctions de président du parti, sans davantage de précisions sur ses motifs personnels ou politiques. À ce stade, aucune autre déclaration officielle ni communiqué formel du parti n’a été publié pour détailler les raisons de cette décision ou ses implications internes.

La démission de Thomas Boni Yayi intervient dans un contexte politique national marqué par l’absence du parti à tous les postes électifs du pays.

Publicité

Il iimporte de souligner que l’ancien président Boni Yayi a non seulement quitté son poste de président mais mieux, il a définitivement tourné la page de son appartenance à cette formation politique.

Articles liés

Bénin: démission de Chabi Yayi du parti Les DémocratesBénin: démission de Chabi Yayi du parti Les DémocratesSénégal – Brouille entre Faye et Sonko: déjà une guerre de succession au sein du PASTEF ?Sénégal – Brouille entre Faye et Sonko: déjà une guerre de succession au sein du PASTEF ?Au Sénégal, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU divise la classe politiqueAu Sénégal, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU divise la classe politiqueRentrée UPR 2026: Joseph Djogbénou appelle les maires à faire des hôtels de ville des vitrines d’exemplaritéRentrée UPR 2026: Joseph Djogbénou appelle les maires à faire des hôtels de ville des vitrines d’exemplarité
Merci pour votre lecture — publicité