France : à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon lance sa quatrième bataille pour l’Élysée

Jean-Luc Mélenchon a lancé à Saint-Denis son premier grand meeting de campagne pour la présidentielle de 2027, devant plusieurs milliers de partisans attendus. Pour cette quatrième tentative vers l’Élysée, le leader de La France insoumise mise sur une entrée en campagne anticipée, un ancrage populaire en banlieue parisienne et le soutien symbolique de figures culturelles comme Annie Ernaux et Éric Vuillard.

Le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a tenu dimanche 7 juin 2026 son premier grand meeting de campagne pour l’élection présidentielle de 2027, place Victor-Hugo devant la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en présence des écrivains Annie Ernaux et Éric Vuillard. LFI annonçait 10 000 personnes attendues pour ce rassemblement en plein air, ouvert à 15h30.

Mélenchon avait déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 le 3 mai 2026 sur TF1. Il s’agit de sa quatrième tentative pour l’Élysée, après 2002, 2012 et 2017, et de son troisième appel à candidature depuis 2022. Depuis le 3 mai, La France insoumise revendique plus de 280 000 parrainages citoyens recueillis via sa plateforme en ligne – un indicateur militant distinct des 500 parrainages d’élus requis par le Conseil constitutionnel pour une candidature officielle. L’objectif de 300 000 était fixé au jour du meeting.

Le choix de Saint-Denis n’est pas fortuit. La ville, première commune d’Île-de-France après Paris avec près de 149 000 habitants, est dirigée depuis le 21 mars 2026 par Bally Bagayoko, élu maire au premier tour avec 50,77 % des voix sur une liste LFI-PCF. Pour le coordinateur de LFI Manuel Bompard, le meeting permettait à Mélenchon de « faire le lien entre la ‘Nouvelle France’ et l’histoire de France », en référence au concept de recomposition populaire au centre de la stratégie de LFI depuis 2018. La basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France, constituait l’arrière-plan symbolique du rassemblement.

Une candidature de gauche radicale dans un paysage fragmenté

Mélenchon a justifié son entrée en campagne anticipée par « la faiblesse des autres candidats » et sa volonté de « battre le RN à plate couture », selon des déclarations rapportées par Le Parisien et France 24. Un sondage Odoxa de fin mai 2026 le créditait de 16 % des intentions de vote au premier tour, en hausse par rapport à son score de 2022, selon la direction de LFI.

Le paysage politique français à dix-huit mois du scrutin reste marqué par les inconnues du bloc centriste, après l’annonce en mars 2026 par Emmanuel Macron qu’il ne briguerait pas de troisième mandat. Le Parti socialiste et le Parti communiste français n’ont pas encore désigné de candidat. Mélenchon a estimé dans une interview à franceinfo que « c’est au sein du PCF et du PS que la clarification doit se faire », refusant de formuler une proposition d’union de la gauche avant ce meeting.

Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022, et Éric Vuillard, Prix Goncourt 2017, figuraient au programme des prises de parole, selon BFMTV et Le Parisien. La présence des deux écrivains visait à ancrer le rassemblement dans un registre culturel et symbolique élargi au-delà de l’électorat habituel de LFI.

Saint-Denis, premier test de mobilisation physique

Ce meeting constituait le premier test grandeur nature de la capacité de LFI à mobiliser hors de ses bastions habituels depuis la défaite de la coalition de gauche aux élections législatives d’octobre 2025, lors desquelles LFI avait perdu une vingtaine de sièges à l’Assemblée nationale au profit du Rassemblement national.

LFI a organisé des bus au départ de plusieurs grandes villes de France pour le rassemblement, certaines liaisons étant annoncées complètes plusieurs jours avant l’événement. La France insoumise présente Saint-Denis comme « la plus grande ville de France gouvernée par LFI », argument politique utilisé pour ancrer la campagne dans les territoires populaires de la banlieue parisienne.