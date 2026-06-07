Bénin : Nicolas Simel Ndiaye nommé coordonnateur du Bureau d’appui stratégique de la présidence

Romuald Wadagni a nommé Nicolas Simel Ndiaye à la tête du Bureau d’appui stratégique de la présidence, une nouvelle structure directement rattachée au chef de l’État. Ancien conseiller spécial au ministère de l’Économie et des Finances et familier des cellules de pilotage stratégique, il rejoint le premier cercle présidentiel dans une architecture de gouvernance que Wadagni continue de mettre en place depuis son investiture.

Le président de la République Romuald Wadagni a nommé Nicolas Simel Ndiaye coordonnateur du Bureau d’appui stratégique de la présidence de la République par le décret n°2026-340, signé à Cotonou le 1er juin 2026. La structure, dont la création avait été formalisée la veille par le décret n°2026-339, constitue l’un des nouveaux organes de conseil rattachés directement au chef de l’État dans l’architecture administrative qu’il met en place depuis son investiture du 24 mai.

Nicolas Simel Ndiaye n’est pas un inconnu de l’administration béninoise. Consultant en stratégie et croissance économique formé à HEC Paris et Sciences Po, il avait intégré l’État béninois en octobre 2022 comme conseiller spécial du ministre de l’Économie et des Finances sous Patrice Talon, où il dirigeait la « delivery unit » du ministre. En juillet 2023, il avait pris la tête de la Cellule de supervision du secteur des jeux, structure rattachée au ministère des Finances créée dans le cadre de la réforme du secteur des paris et jeux de hasard. Avant son arrivée au Bénin, il avait exercé comme directeur chez Deloitte Afrique, spécialisé dans l’appui au développement du secteur privé et la croissance économique, après des premières années chez Kurt Salmon à Paris. Il est également fondateur du think-tank « L’Afrique des Idées », qui regroupe des professionnels et chercheurs de quinze pays.

La nomination intervient dans un mouvement de structuration méthodique de la présidence. Depuis le 24 mai, Wadagni a signé une série de décrets de nomination : Wilfried Léandre Houngbédji comme ministre porte-parole du gouvernement le 26 mai, Adédiran Alfred Affoyon comme coordonnateur du Bureau d’analyse et d’investigation (BAI) le même jour, puis douze ministres-conseillers par le décret n°2026-358 du 5 juin.

Deux structures distinctes au premier cercle présidentiel

Le Bureau d’appui stratégique dont Nicolas Simel Ndiaye prend la tête se distingue du Bureau d’analyse et d’investigation créé simultanément. Le BAI a pour mission de suivre l’exécution des projets phares de l’État, d’auditer la performance des ministères et de conduire des missions d’investigation sur la gestion des ressources publiques. Les attributions du BAS, définies par le décret de création n°2026-339, n’ont pas été rendues publiques dans leur intégralité à la date de ce papier, mais leur intitulé – « appui stratégique » – suggère une vocation de conseil et d’orientation en amont des décisions, distincte de la fonction de contrôle dévolue au BAI.

L’architecture ainsi constituée rappelle les « delivery units » et cellules stratégiques présidentielles développées dans plusieurs pays africains au cours de la dernière décennie, notamment au Rwanda et au Sénégal, pour accélérer l’exécution des priorités de l’exécutif en court-circuitant les délais de l’administration classique. Nicolas Simel Ndiaye, qui avait lui-même dirigé une structure de ce type au ministère des Finances béninois, est un profil familier de ce modèle de gouvernance.

Romuald Wadagni, ancien ministre des Finances de Patrice Talon de 2016 à 2026, a été investi le 24 mai après sa victoire à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.