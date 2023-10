Bénin: Boni Yayi confirme l’existence de clivage interne avant le congrès des Démocrates

- Publicité-

Les responsables et militants du parti Les Démocrates ont réussi le weekend écoulé le défi de l’organisation de leur premier congrès ordinaire. A l’arrivée la guerre de leadership et des tendances régionalistes évoquées sur les réseaux sociaux n’ont pas mis en cause la cohésion au sein du parti.

Le nouveau bureau politique sorti des travaux de ce congrès ordinaire et présidé par l’ancien président Boni Yayi jouit de l’adhésion des responsables et militants du parti. La cassure prédit sur les réseaux sociaux ne s’est opérée ais le danger n’était pas inexistant selon une confession du nouveau président du parti.

En effet, dans une publication ce lundi 16 Octobre 2023 sur sa Page Facebook, l’ancien président Boni Yayi a confirmé le risque d’implosion que le parti a surmonté. « Nous avons réussi à surmonter les obstacles et exorciser nos démons intérieurs« , a confié Boni Yayi comme pour donner raison à ceux qui parlent de rivalité interne au sein du parti. Il n’y avait pas que la guerre de leadership qui menaçait la cohésion. Des tendances régionalistes orientées vers l’ancien président Eric Houndété qui de surcroit n’était pas de la FCBE, parti originaire des démocrates, couvaient des crises d’implosion.

- Publicité-

Mais à l’arrivée, les démons ont été « exorcisés », a annoncé l’ancien chef d’Etat qui ne cache pas sa satisfaction. « … nous avons de nouveau réalisé l’union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026« , a publié Boni Yayi sur Facebook.

A noter que pour contourner la rivalité qui existerait entre le président sorti, l’honorable Eric Houndété, entre temps opposant au régime de Boni Yayi et le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé, l’un des fidèles de l’ancien chef d’Etat, ce dernier a dû démissionner de son poste de président d’honneur pour prendre les rênes du parti.